مؤتمر جماهيري بمشاركة حزبية لمطالبة السيسي بالترشح للانتخابات الرئاسية

قال أحمد فؤاد أباظة وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إنَّه سيتمّ تنظيم مؤتمر جماهيري حاشد بمحافظة الشرقية، خلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر المقبل لدعم ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأكّد «أباظة»، في تصريحات صحفية اليوم، أنَّ المؤتمر يأتي في إطار خطة حزب مستقبل وطن لدعم الرئيسين السيسي، إذ سيشارك مجموعة من قيادات العمل الحزبي والسياسي في مصر منهم النائب أحمد عبدالجواد نائب رئيس حزب مستقبل، والدكتور وليد دعبس، وعدد كبير من ممثلي الأحزاب السياسية المختلفة، وذلك تقديرًا وعرفانًا بالجهود الكبيرة التي بذلها الرئيس السيسي.

استراتيجية بناء الجمهورية الجديدة

وأشار وكيل لجنة الشئون العربية إلى أنَّ رئيس الجمهورية، أحدث نقلة نوعية في عدة مجالات مختلفة سواء في الاقتصاد والعمران والتنمية والمرافق والصحة والطاقة والصناعة، وإنتاج آلاف المشروعات الجديدة، تتوزع على كل شبر من أرض مصر، بجانب أن أصبحت مصر دولة محورية تحمل مفاتيح السلام الإقليمي والدولي وتملك حلولًا في عدة ملفات وقضايا دولية وصنعت توازنًا استراتيجيًا في علاقتنا مع كل الدول ووطّدت علاقاتها مع العديد من الحلفاء واتجهت لأول مرة نحو معسكرات جديدة لتخلق معها علاقات صداقة وتعاون.

تطوير البنية التحتية للدولة المصرية

وتابع أنَّ القيادة السياسية حققت تنمية وقطعت شوطًا كبيرًا في البنية التحتية للدولة وأسس مشروعات في مجالات مختلفة أهمها: تأسيس منظومة التأمين الصحي الشامل، ومبادرة حياة كريمة، ومدينة العلمين الجديدة، ومحطة الضبعة النووية وحقل ظهر، ومشروعات الإسكان الاجتماعي بكل المحافظات، ومشروعات إنشاء مستشفيات جديدة، وتطوير المستشفيات القائمة وقناة السويس الجديدة، ومبادرة إنهاء قوائم الانتظار ومبادرة «100 مليون صحة» وإطلاق برنامج تكافل وكرامة، وإنشاء مدارس جديدة وتطوير وتأهيل المدارس القائمة، وإنشاء المرحلة الثالثة والرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، وغيرها من المبادرات المهمة والمشروعات العملاقة.

واستكمل «أباظة» أنَّ الجميع حريص علي استكمال السيسي ﻟﻣﺳﯾرة اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ واﻟﺑﻧﺎء اﻟﺗﻲ ﯾﻘودھﺎ ﻧﺣو اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة، وﺗوﻓﯾر ﺣﯾﺎة ﻛرﯾﻣﺔ ﻟﻠﻣﺻرﯾﯾن ﻣﻊ اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠى اﻟﻣﻘدرات اﻟوطﻧﯾﺔ ودﻋم ﺗﻣﺎﺳك اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺻري ﺑﻣﺧﺗﻠف طواﺋﻔﮫ، ﻣﺳﺗﻧدًا إلى ﺑرﻧﺎﻣﺞ إﺻﻼﺣﻲ ﺷﺎﻣل ﻟﺗﺛﺑﯾت أرﻛﺎن اﻟدوﻟﺔ وإﻋﺎدة ﺑﻧﺎء ﻣؤﺳﺳﺎﺗﮭﺎ اﻟوطﻧﯾﺔ وإﺣداث ﻧﮭﺿﺔ ﺗﻧﻣوﯾﺔ ﻛﺑرى ﻣن ﺧﻼل إطﻼق اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ «ﻣﺻر 2030» واﻟﺗﻲ ﺷﻣﻠت ﻋدة ﻣﺣﺎور أﺳﺎﺳﯾﺔ، على رأﺳﮭﺎ: اﻟﺗﻌﻠﯾم واﻟﺻﺣﺔ واﻟطﺎﻗﺔ واﻟﻌداﻟﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﻛﻔﺎءة اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻌﻣراﻧﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ واﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ واﻷﻣن اﻟﻘوﻣﻲ.