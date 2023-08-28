«حقوق الإنسان والمواطنة»: الأحزاب السياسية تعمل من أجل الوطن

قال المستشار جمال التهامي، رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة، إن الحزب أعلن تأييده للرئيس عبدالفتاح السيسي منذ فترة، وإن كان بيان تحالف الأحزاب المصرية في الوقت الحالي عبَّر عن جميع أحزاب التحالف، مؤكدا أن هذه الأحزاب السياسية تعمل من أجل الوطن.

خطوة تحالف الأحزاب السياسية الوطنية جاءت في وقت مناسب

وأضاف «التهامي» في مداخلة هاتفية لفضائية «إكسترا نيوز»، أن دعوة تحالف الأحزاب السياسية الوطنية التي تنتمي إلى مصر بجدية لترشح الرئيس السيسي جاءت في وقت مناسب، خاصة وأن تلك الأحزاب تعمل من أجل هذا الوطن، وشاركت في الحياة المصرية السياسية بفاعلية، مشيرًا إلى أن حزب حقوق الإنسان عقد اجتماعا بالأمس لمدة 5 ساعات وضم قيادات الحزب.

خطة التنمية الاقتصادية

وتابع، أنه جرى استعراض كيفية التحرك لدعم الانتخابات الرئاسية، وإعلام المواطنين بما نُفذ في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية على أرض الواقع، إذ يوجد بعض المواطنين في القرى والنجوع ليسوا على علم بما يتم على أرض الواقع من إنجازات على مستوى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية اللتين تشملان الوطن كله.

وأوضح رئيس حزب حقوق الإنسان، أن إعلام هؤلاء المواطنين بما تم في خطة التنمية، يجعلهم مهيئين نفسيا واجتماعيا وثقافيا للمشاركة في الحياة السياسية، ذاكرًا، أن المشرع المصري استنهض المواطن كي يشارك في كل الاستحقاقات والانتخابات.