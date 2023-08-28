«المستقلين الجدد» يدعم ترشح السيسي لفترة جديدة: أرسى قواعد الجمهورية الجديدة

أكد هشام عناني رئيس حزب المستقلين الجدد، دعم الحزب ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة، مضيفًا: «هذا الدعم موضوعي ومنطقي في ظل تحمل الرئيس المسؤولية في محاولة بناء الجمهورية الجديدة».

مصر نجحت في الحفاظ على سلامتها من الإرهاب

وقال خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج من مصر، الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، على قناة سي بي سي، إن مصر على مدار الـ 10 سنوات الماضية بقيادة الرئيس السيسي نجحت في الحفاظ على وحدة وسلامة الدولة المصرية من الإرهاب والتمزيق، ويكفي حفاظ الرئيس على وحدة هذا الوطن، ثم كان يدًا بيد، وهو بناء الجمهورية الجديدة في التعليم والصحة وغيرهم في الكثير من المجالات، وثبات الدولة المصرية في ظل المتغيرات العالمية والإقليمية.

إرساء قواعد الجمهورية الجديدة

وشدد على أن الرئيس يعمل على إرساء قواعد الجمهورية الجديدة، وكان هناك خيارات صعبة، تحمل الرئيس عبد الفتاح السيسي مسؤوليتها بكل قوة وصلابة وصول للنهضة الحقيقية في المجالات كلها، وبالفعل اختار الرئيس السيسي الطريق الأصعب في سبيل إقامة دولة حقيقية للتقدم والنهوض بحياة المواطن المصري