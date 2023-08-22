«الداخلية» تكشف تفاصيل اتهام شاب بالتشهير بزوجته عبر «فيس بوك»

كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع «فيس بوك» متضمن تتضرر سيدة من زوجها لقيامه بالتشهير بها وابتزازها بالبحيرة.

وجرى تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، تظهر خلاله إحدى السيدات تتضرر من زوجها والادعاء بقيامه بالتشهير بها وابتزازها؛ بقصد الاستيلاء على منزلها وإجبارها على بيع المنزل له.

أمكن تحديد السيدة الظاهرة بمقطع الفيديو مقيمة بالبحيرة، لها معلومات جنائية، باستدعائها وسؤالها قررت قيام المشكو في حقه، مقيم بالبحيرة، له معلومات جنائية، بنقل الصور الخاصة بها من هاتفها المحمول على هاتفه، ولدى حدوث خلافات بينهما قام على إثرها المذكور بالتعدي عليها بالسب والشتم والضرب واستغلال تلك الصور ونشرها بقصد ابتزازها ماديًا والتشهير بها، وباستدعاء المشكو في حقه قرر حدوث خلافات بينهما ونفى ما قررته الشاكية، كما تبين وجود خلافات بين الشاكية والمشكو في حقه ومُحرر بشأن ذلك عدة محاضر.