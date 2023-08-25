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القبض على المسؤول عن صفحة لبيع الأدوية المخدرة عبر «فيس بوك»

كتب:

محمد بركات
01:01 م | الجمعة 25 أغسطس 2023
أدوية مخدرة

أدوية مخدرة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص لإدارته صفحة عبر موقع «فيس بوك» لترويج العقاقير الطبية المخدرة بالمخالفة للقانون.

وكشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة وجود صفحة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» يتم خلالها الترويج لبيع العقاقير الطبية المخدرة والمحظور تداولها لتحقيق أرباح غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة المشار إليها وتبين أنه (مقيم بمحافظة القاهرة)، وبحوزته 990 قرص «كيميريكا 300» وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار.

 

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بقلم محمد بركات