ضبط أدمن صفحة بـ«فيس بوك» بتهمة النصب على طلاب الثانوية العامة

كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، وجود إحدى الصفحات على «فيس بوك» يزعم صاحبها إمكانية تسفير الطلاب لاستكمال دراستهم بالخارج على خلاف الحقيقة، بقصد الاستيلاء على أموالهم.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات جرى تحديد الشخص القائم على إدارة تلك الصفحة، وتبين أنه مقيم بالجيزة، من خلال إدارته لأكاديمية كائنة بالجيزة، على الرغم حصولها على وكالة رسمية من العديد من الجامعات والكليات بالعديد من الدول خلافا للحقيقة، واستخدامها في النصب والاحتيال والاستيلاء على أموال الطلبة من راغبى السفر للخارج بإستكمال دراستهم.

الاستيلاء على مبالغ مالية كبيرة من المواطنين

وومن خلال ذلك النشاط تمكن من الاستيلاء على مبالغ مالية كبيرة منهم، كما أمكن الاستدلال على أحد ضحاياه، وبسؤاله قرر قيام المتهم بالإستيلاء منه على مبلغ مالي تحت ذات الزعم.

وعقب تقنين الإجراءات جرى ضبطه بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة، وبحوزته هاتف محمول، وبفحصه فنيا تبين احتوائه على آثار ودلائل تؤكد نشاطه الإجرامي، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.