بدء اجتماع مجلس الوزراء بمقر الحكومة في العلمين الجديدة كتب: أسماء زايد 11:39 ص | الأربعاء 30 أغسطس 2023 رئيس مجلس الوزراء بدأ اجتماع مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة بالعلمين الجديدة. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: رئيس الوزراء يترأس مجلس إدارة جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة مجلس الوزراء يحدد سعر كيلو الكهرباء التجاري 2023 مجلس الوزراء: لا صحة لوجود عجز في الأرز بالأسواق والمنافذ التموينية أسعار شرائح الكهرباء 2023 بعد قرار مجلس الوزراء.. ثابتة حتى يناير المقبل إحاطة مجلس الوزراء بالموافقة على تخصيص بعض قطع الأراضي بنظام البيع بالدولار مجلس الوزراء العلمين مدينة العلمين بقلم أسماء زايد