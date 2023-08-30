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بدء اجتماع مجلس الوزراء بمقر الحكومة في العلمين الجديدة

كتب:

أسماء زايد
11:39 ص | الأربعاء 30 أغسطس 2023
رئيس مجلس الوزراء

رئيس مجلس الوزراء

بدأ اجتماع مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة بالعلمين الجديدة.

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