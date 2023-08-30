«حياة كريمة» تشارك في النسخة الخامسة من منتدى شباب العالم

أعلنت المبادرة الرئاسية لدعم وتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، انطلاق أولى أيام منتدى شباب العالم في نسخته الخامسة في مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، وبالتعاون مع منظمة اليونيسف، ومشاركة مؤسسة «حياة كريمة».

حياة كريمة في منتدى شباب العالم

وأوضحت مبادرة «حياة كريمة» عبر صفحتها الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن نسخة منتدى شباب العالم لهذا العام تأتي مختلفة عن شكلها السابق، وذلك لأن المنتدى لهذا العام عبارة عن ورش عمل واسعة تتم بمشاركة العديد من المنظمات الدولية ومبادرات التنمية المختلفة، فضلا عن مشاركة الشباب من دول العالم، وذلك من أجل مناقشة كل من مبادرة «تعلم من أجل العمل»، ومبادرة «مسارات التطوع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا».

مناقشة الأفكار المتنوعة من أجل الخروج بنتائج فعالة

ولفتت مؤسسة «حياة كريمة» في منشورها إلى المنتدى يهدف إلى مناقشة الأفكار المتنوعة من أجل الخروج بنتائج فعالة من شأنها المساهمة في إشراك الشباب في خطة تنفيذية مع القطاعين العام والخاص، كيفية تطبيق المبادرات سالفتي الذكر على نطاق أوسع من ذلك حتى تصل استفادتها لكل المستحقين وخاصة في الدولة.

مبادرات حياة كريمة من خلال منتدى شباب العالم

ومن المقرر، أن يجرى من خلال النسخة الخامسة لمنتدى شباب العالم البدء في إطلاق مبادرة من أجل ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك عن طريق دعم رواد الأعمال وكذا زيادة حجم أنشطتهم من خلال حاضنات أعمال البرامج التدريبية الممولة من أجل تطوير الصناعة، فضلا عن تقديم الدعم الفني للعاملين في المجال الصناعي في كل المحافظات المصرية لاسيما قرى ومراكز «حياة كريمة».

يأتي ذلك بالتعاون بين المؤسسة و مبادرة «ابدأ» لتطوير الصناعة المصرية، واتحاد الصناعات المصرية، وشركة انطلاق، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة العمل الدولية.

وكذلك العمل على إطلاق مبادرة «التعلم للكسب» من خلال مناقشات المنتدى، وهي عبارة عن مبادرة تهدف إلى تأهيل الشباب المصري والعرب والإفريقي والوافدين لسوق العمل، والعمل على تمكينهم من أجل الحصول على الوظائف اللائقة.