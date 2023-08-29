حصاد قوافل «حياة كريمة» الطبية في كفر الشيخ.. الكشف على 1100 مواطن

تعمل المبادرة الرئاسية لدعم وتطوير الريف المصري «حياة كريمة» على الارتقاء بالمستوى المعيشي للأهالي الأكثر احتياجا وتقديم الدعم لهم من شتى الجوانب الحياتية المختلفة، ومن أبرز الجوانب التي تهتم بها «حياة كريمة» هو الجانب الصحي، فتعمل على تدشين عدد من القوافل الطبية بشكل دوري في المحافظات والمناطق المختلفة على مستوى الجمهورية.

تحاليل طبية وندوات توعوية

وأشارت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إلى إطلاق قافلة طبية في قرية الزهراء التابعة لمركز بلطيم، بمحافظة كفر الشيخ، جاءت تضم 11 عيادة وضمت 9 تخصصات طبية مختلفة، واستفاد من خدمتها الطبية 1100 مواطن من أهالي القرية.

وتمكنت القافلة الطبية من إجراء 162 تحليلا طبيا، فضلا عن الأشعة، فوصل الإجمالي إلى 39 صورة أشعة، واهتمت القافلة أيضا بزيادة وعي المواطن تجاه الجانب الطبي والصحي، فنظمت ندوات تثقيفية وإرشاد صحي، حضرها 554 مواطنًا، بالإضافة إلى دور القافلة في الكشف المبكر على الأمراض المزمنة واستفاد 69 مواطنًا من هذه الخدمة.

تحويل 7 حالات للمستشفى

وكعادتها تقوم القوافل الطبية التابعة لمبادرة «حياة كريمة» بنقل الحالات التي تحتاج إلى رعاية طبية خاصة للمستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان، وفي كفر الشيخ تمكنت المبادرة من تقديم تقارير طبية لـ6 حالات وتحويل 7 حالات إلى المستشفى بهدف استكمال العلاج الذي يتناسب مع حالتهم الصحية.