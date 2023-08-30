وزارة الشباب تعلن عن رحلة لـ رأس البر بـ600 جنيه لمدة 5 أيام.. اعرف البرنامج

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، ممثلة في الإدارة المركزية لتنمية الشباب، والإدارة العامة للبرامج الثقافية والفنية، عن تنظيم رحلات «اعرف بلدك» إلى مدينة رأس البر ضمن مبادرة «صيف شبابنا».

وتوضح «الوطن» في السطور التالية، تفاصيل الرحلة وموعد إنطلاقها ومدة الرحلة والمحافظات المستهدفة وفقا لما أوضحت وزارة الشباب والرياضة، كالتالي:

تفاصيل الرحلة

- يتمّ تنظيم الرحلة خلال الفترة من 10 إلى 14 سبتمبر المقبل.

- الفئات المستهدفة: الشباب من محافظة المنيا.

- مدة الفوج 5 أيام بـ4 ليال.

- المرحلة العمرية: من 18 إلى 40 سنة.

- قيمة الاشتراك:600 من كل مشارك والإقامة والإعاشة بالمدينة الشبابية برأس البر، والتسكين بغرف رباعية مع وجبة الغداء، على أن تكون المغادرة فجر يوم 14 سبتمبر.

كيفية الاشتراك

أوضحت وزارة الشباب والرياضة، أنَّه على الراغبين في الاشتراك في الرحلة إلى رأس البر، يتمّ التسجيل من خلال الرابط الإلكتروني التالي: https://www.emys.app/youth/trip_public.

شروط الاشتراك فى الرحلة

- ممنوع نهائيا اصطحاب الأطفال أو الأسر أو الحيوانات الأليفة.

- يمنع التبديل نهائيا أو استرداد المبلغ بعد السداد.

- يمنع التدخين نهائياً في أماكن الإقامة ووسائل الانتقالات والمزارات السياحية.

- في حالة عدم صحة البيانات أو مخالفة تعليمات هيئة الإشراف أو ظهور مخالفات وقضايا أمنية يتم مغادرة المشارك فوراً دون استرداد مبلغ الاشتراك.

- يتحمل المشاركون قيمة البرنامج السياحي والوزارة غير مسؤلة عنه.

- التجمع من أمام مقر مديرية الشباب والرياضة بمحافظة المنيا.

وأوضحت وزارة الشباب والرياضة،أنه سيتم تنفيذ زيارات مجانية للأسواق و الممشى السياحى ومنطقة اللسان وجولات حرة ضمن برنامج الرحلة.

ونوهت إلى أنه يحق للمشرف إجراء أي تعديل أو تغيير في البرنامج السياحي الذي يتم الاتفاق عليه وفقاً لأي ظروف طارئة والمشاركين مسؤلين مسؤلية تامة عن سلامتهم دون أدنى مسؤلية على الوزارة.