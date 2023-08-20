مكتبات مصر العامة بدمياط تنظم مهرجانا للرسم على الأسفلت في رأس البر

كشف أكرم فياض، مدير مكتبات مصر العامة بدمياط تفاصيل مهرجان الرسم على الأسفلت في رأس البر، موضحًا: «هذه ليست المرة الأولى، حيث نتعاون مع هيئة تنشيط السياحة بتوجيه من محافظ دمياط».

تنشيط السياحة بمدينة رأس البر

وأضاف «فياض»، في مداخلة هاتفية على القناة الأولى: «ننفذ عددا من الأنشطة بالتعاون مع مجلس المدينة وهيئة تنشيط السياحة بمدينة رأس البر وندمج الأطفال ذوي الهمم بها ولدينا أنشطة أخرى مثل النحت».

وتابع: «سننظم مهرجانا للحفر على الرمل، بالإضافة إلى العديد من الحفلات والأنشطة التي تقام داخل مدينة راس البر في فترت الصيف، ولدينا المكتبة المتنقلة التي تصول وجول في دمياط للوصول إلى كل الرواد، وبخاصة في قرى حياة كريمة».

تنظيم العديد من الأنشطة الحركية

وواصل: «ننظم العديد من الأنشطة الحركية، سواء كانت موجهة للأطفال أو الكبار، بالإضافة إلى الأنشطة العلمية لبناء العقول وتشجيع الابتكار، بالإضافة إلى الأنشطة الفنية والأنشطة الترفيهية التي تقام داخل المكتبة وخارجها».

وأوضح أن دمياط تضم 4 مكتبات في مدن مختلفة، مثل المكتبة الأم في مدينة دمياط، وفرع ثانٍ في عزبة البرج، وفرع الثالث في مدينة دمياط الجديدة، بالإضافة المكتبة حديثة النشء، وهي المكتبة المتنقلة.

وواصل: «نفضل أن تكون هذه الفعاليات بالتوازي مع معرض الكتاب، بالإضافة إلى أنه يقام خلال فترة معرض الكتاب، وننظم هذه الفعاليات أكثر من مرة في فصل الصيف بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة».