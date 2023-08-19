مهرجان للرسم على الأسفلت بمشاركة ذوي الهمم في رأس البر

أقبل عددا كبيرة من الأطفال الموهوبين في الرسم، وذوي الهمم في دمياط، على مهرجان الرسم على الأسفلت بمنطقة اللسان، الذي نظمته مكتبة مصر العامة بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمدينة رأس البر، والهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة.

صيف ومواهب وفن في شارع النيل

تقول علياء أحمد منسقة المهرجان من مكتبة مصر العامة بدمياط، إن الإقبال كان غير متوقع من الأطفال الموهوبين، وكان هناك مشاركة متميزة من الأطفال ذوي الهمم، حيث كانوا مستمتعين بالفعالية والرسم على الأسفلت، ما أدى إلى اشتراك الأطفال الزائرين والمصطافين برأس البر والذين تفاعلوا مع المهرجان بشكل مباشر.

الأسفلت أصبح لوحة فنية

أضافت أنه من ضمن فعاليات المهرجان، المكتبة المتنقلة المزودة بمجموعة متنوعة من الكتب للاستعارة الداخلية والأنشطة الترفيهية، ليكون المهرجان شامل أنشطة ثقافية وفنية وترفيهية وفي النهاية تم أخذ صور تذكارية مع الرسومات والذي أصبح خلالها الاسفلت بمثابة لوحة فنية متماشيا مع منظر النيل والتقائه بالبحر المتوسط بمنطقة اللسان والتى تعتبر من أهم المعالم السياحية الشهيرة برأس البر.

سلسلة مهرجانات لتنشيط السياحة برأس البر

واختتمت أنه، يأتي المهرجان ضمن سلسلة المهرجانات الصيفية التي تشهدها المدينة لتشجيع المواهب بالإضافة لخدمة المصطافين ورواد رأس البر، إذ لاقى المهرجان إقبال ومشاركات متميزة من رواد المنطقة.