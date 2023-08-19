استمرار الإقبال على مصيف رأس البر هروباً من ارتفاع درجات الحرارة

شهد مصيف مدينة رأس البر إقبالا كبيرا من الزائرين، وخاصة الشواطئ هذه الأيام، ومع ارتفاع درجات الحرارة واقتراب العام الدراسي الجديد، حيث يزداد الإقبال يوما بعد يوم وسط استعدادات مكثفة من الوحدة المحلية لمدينة رأس البر تواجد لفرق الإنقاذ البحري بطول الشاطئ ومراكز للأطفال التائهين.

توافد الزائرين بعدد كبير من مختلف المحافظات على مدينة رأس البر

يقول وليد الشهاوي، رئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس البر، لـ«الوطن»، إنه توافد الزائرون بعدد كبير من مختلف المحافظات على مدينة رأس البر لقضاء الإجازة الصيفية، وخاصة بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة وظهور النتيجة، وبدأ الإقبال يتزايد على الشواطئ، وذلك تزامنًا مع الارتفاع المتزايد فى درجات الحرارة.

توفير كل الخدمات للزائرين بتكثيف الرقابة على الأسواق وحملات الإشغالات

وأضاف الشهاوي أن الوحدة المحلية لمدينة رأس البر واصلت جهودها لتوفير كل الخدمات للزائرين بتكثيف الرقابة على الأسواق وحملات الإشغالات، وأكد أن فرق الإنقاذ تعمل يوميًا منذ شروق الشمس وحتى الغروب وسط التجهيزات الخاصة بالشواطئ وعددها 33 برج إنقاذ و5 خيم لتجميع الأطفال التائهين و4 نقاط للإسعاف.

كما تستقبل الساحة المخصصة لرحلات اليوم الواحد، السيارات الوافدة بشكل دوري، وانتظمت منظومة العمل بالموقف الخارجى وحركة النقل الداخلية سواء بسيارات الأجرة وفقًا لخطوط السير المحددة لها، وأيضًا الطفطف والأتوبيس السياحي بطول شارع بورسعيد، وذلك في إطار توجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، ووفقًا لخطة موسم صيف 2023.