حزب الحرية المصري يطلق حملة «المسيرة والمسار» لدعم مسيرة التنمية

أعلن الدكتور محمد عطية الفيومي، نائب رئيس حزب الحرية المصري، ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب، تأييد ودعم ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي للانتخابات الرئاسية المقبلة، من أجل مواصلة الإنجازات ودعم استكمال خطط التنمية، والإصلاحات التي تمّت في جميع القطاعات على مدار الثماني سنوات الماضية.

دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي

وأكد نائب رئيس حزب الحرية المصري، ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب، في بيان له اليوم، أن دعم وترشيح الرئيس عبدالفتاح السيسي، يأتي من أجل استكمال خطط التنمية، والإنجازات والإصلاحات التي تمّت في جميع القطاعات على مدار الثمان سنوات الماضية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وما تتطلبّه المرحلة المقبلة من قيادة لها نظرة ورؤية ثاقبة من أجل مواصلة الإنجازات على الأصعدة كافة، والحد من الأخطار المحيطة بالبلاد داخلياً وخارجياً.

حملة «المسيرة والمسار»

وأوضح «الفيومي»، تأكيد أمانات المحافظات بقواعدها، والهيئة العليا لحزب الحرية المصري، على دعم ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وأنه تم اعتماد القرار من المكتب السياسي للحزب في اجتماعه الأخير، إضافة إلى إطلاق حملة «المسيرة والمسار.. من أجل دعم استكمال التنمية والاستقرار»، وذلك انطلاقاً من حرص الحزب على إعلاء مصلحة الوطن، وتغليب المصلحة العامّة.