رئيس حزب الحرية المصري: كلمة السيسي في المؤتمر الاقتصادي اتسمت بالشفافية والوضوح

أشاد الدكتور ممدوح محمد محمود رئيس حزب الحرية المصري بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي في ختام المؤتمر الاقتصادي، التي اتسمت بالشفافية والوضوح بشأن التحديات التي تواجه الدولة المصرية، والإنجازات الكبيرة التي تحققت في مسارات متوازية بجميع القطاعات خلال السنوات الماضية، فضلا عن تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية.

وأضاف أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت كاشفة للأوضاع التي مرت بها الدولة، والتحديات التي نجحت في اجتيازها، مؤكدا حرص الرئيس على تحسين مستوى معيشة المواطنين، وتذليل العقبات أمام المستثمرين المصريين والأجانب للانطلاق بالاقتصاد المصري إلى المستقبل، وطرح الفرص الاستثمارية أمام القطاع الخاص في جميع المجالات.

وأوضح أن المؤتمر الاقتصادي شهد مشاركة كبيرة من الخبراء والمتخصصين، وكان فرصة جيدة للحوار المباشر مع الحكومة، إذ جرى طرح وجهات النظر المختلفة من جميع الاتجاهات بهدف النهوض بالاقتصاد المصري، والعبور نحو الجمهورية الجديدة.

وضع رؤية متكاملة لتوفير المناخ الآمن للاستثمار

وأكد محمود، أن توصيات المؤتمر الاقتصادى، خطوة مهمة لانطلاق الاقتصاد المصري نحو المستقبل، إذ جرى وضع رؤية متكاملة لتوفير المناخ الآمن للاستثمار، وتوطين الصناعة، وإزالة العقابت التي تواجه المستثمرين، مع تقديم حوافز استثمارية للصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتنمية الصادرات وتسهيل نفاذها للأسواق العالمية.

وأشار إلى أن توصيات المؤتمر تعكس حرص الدولة على إصلاح قطاع الصناعة، وزيادة معدلات النمو الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة، وتفعيل برامج رد الأعباء التصديرية، وتعزيز دور مبادرة ابدأ لدعم القطاع الصناعي، وتفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي الذي يساهم في تعزيز المنتج بالمشروعات القومية للدولة، وتحويل المناطق الصناعية إلى مدن سكنية متكاملة لتقليل تكلفة انتقال العاملين.

توسيع مظلة الحماية الاجتماعية

وأضاف رئيس حزب الحرية المصري، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بانعقاد المؤتمر الاقتصادي سنويا وتنفيذ مخرجاته، دليل على حرص القيادة السياسية على تنفيذ جميع التوصيات، والبدء الفوري في وضع التشريعات اللازمة لتنفيذ تلك التوصيات، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وعدم تحميل المواطن أية أعباء إضافية خلال الفترة المقبلة، والعمل المستمر لتحسين مستوى معيشة الفئات الأكثر فقرا، وتوفير فرص عمل للمواطنين بجميع أنحاء الدولة.