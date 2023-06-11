حزب الحرية المصري: سرعة إقرار قانون حرية تداول المعلومات أصبحت إلزامية

قال الكاتب الصحفي محمد صلاح، أمين الإعلام، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية المصري، إن قانون حرية تداول المعلومات من القوانين المهمة، وإن سرعة إقراره باتت مطلبا وطنيا وإلزاميا، باعتباره استحقاقا دستوريا تأخر سنوات عديدة، وحقا إنسانيا تكفله الدولة لمواطنيها، موضحا أن حرية المعلومات والبيانات أحد أهم أدوات الإصلاح بجميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتعلىمية والصحية والإدارية.

جلسات الحوار الوطني

جاء ذلك خلال مشاركته في جلسات الحوار الوطني، حيث ناقشت لجنة حقوق الإنسان والحريات ضمن المحور السياسي قانون حرية تداول المعلومات، وبدأ كلمته بتوجيه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على دعوته ودعمه للحوار الوطني الذي ساهم في خلق مساحات مشتركة بين القوى والتيارات السياسية حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة، كما وجه الشكر أيضا لأعضاء الأمانة العامة للحوار الوطني والأكاديمية الوطنية للتدريب.

وأضاف عضو الهيئة العلىا لحزب الحرية المصري، أن إقرار قانون حرية تداول المعلومات يتوافق مع أهداف ومبادئ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونصت عليه المواثيق الدولية، كما نصت المادة 68 من الدستور على أن المعلومات والبيانات، والإحصاءات، والوثائق الرسمية، ملك للشعب، والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة، حق تكفله الدولة لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفيرها، واتاحتها للمواطنين بشفافية، كما ينظم القانون أيضا قواعد إيداعها وحفظها والتظلم من رفض إعطائها، كما حدد عقوبة حجب المعلومات أو إعطاء معلومات مغلوطة عمدا.

حرية تداول المعلومات

وأكد أننا لم نعد نمتلك رفاهية الوقت، فحرية تداول المعلومات لها انعكاسات إيجابية على المواطن والدولة بصفة عامة، حيث تساهم الشفافية والمحاسبة في تحسين أداء الحكومة، وزيادة الانتاج، واستقرار الأسواق، وخلق مناخ جاذب للاستثمار، فضلا عن كشف ومنع الفساد، وتحقيق العدالة الاجتماعية،وتشجيع المواطنين على ممارسة حقهم في المشاركة الجادة والواعية في صنع القرار.

وشدد الكاتب الصحفي محمد صلاح على أن حرية تداول المعلومات تحصن المجتمع من خطر الشائعات والأكاذيب، فعلى مدار سنوات طويلة، دفعت مصر ثمن غياب المعلومات، حيث قامت الميليشيات الإلكترونية والفضائيات الممولة من أعداء الوطن في الداخل والخارج، ببث الشائعات، وترويج الأكاذيب والأخبار المزيفة، لتشويه مؤسسات الدولة، والتشكيك في قياداتها وزعزعة ثقة المواطنين في الحكومة، والتهوين من جهود الدولة وخططها للإصلاح والتنمية.