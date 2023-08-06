حزب «الحرية المصري»: الإمارات أصبحت شريكا أساسيا لمصر في تحقيق التنمية

قال الدكتور عيد عبدالهادي، الأمين العام المساعد بالأمانة المركزية للمجالس الشعبية والمحلية بحزب الحرية المصري، إن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، بمدينة العلمين الجديدة، يعكس متانة العلاقات بين البلدين، والأواصر الطيبة التي جمعت الشعبين منذ عقود كثيرة، التي جعلت البلدين اليوم يقودان مسيرة التنمية والتقدم والازدهار معا، لتحقيق التنمية المنشودة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والاجتماعية.

العلاقات المصرية الإماراتية

ولفت عبد الهادي، في بيان له، إلى أن العلاقات المصرية الإماراتية، نتج عنها طرح آليات عمل متبادلة وتعاون مشترك مثمر، لتحقيق التكامل الاقتصادي، الذي أصبح ملموسا على أرض الواقع، مشيرا إلى أن الإمارات أصبحت شريكا أساسيا لمصر في تحقيق التنمية في كثير من الأماكن السياحية والصناعية، ومدينة العلمين خير دليل على هذا، وذلك نتاج المناخ الاستثماري الجيد الذي هيأ للمستثمر كافة مقومات الاستثمار في بيئة خصبة جاذبة يشعر فيها بالاطمئنان والعمل وفق لقواعد وأسس منظمة بعيدا عن مشكلات البيروقراطية.

مصر والإمارات ركائز الأمن القومي العربي

وأوضح أن تطرق الزعيمان، خلال اللقاء لمستجدات الأوضاع الراهنة في كثير من الدول محل النزاعات، وتطورات الأوضاع الإقليمية والعربية، يؤكد أن مصر والإمارات أصبحتا ركائزا للأمن القومي العربي، ودعائم رئيسية لاستقرار الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، ويسعيان معا لتوحيد الموقف العربي تجاه التعامل مع التحديات المتنامية في المنطقة.

وأضاف عيد عبد الهادي، أن العلاقات المصرية الإماراتية، انعكست بشكل إيجابي على حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال الأعوام الأخيرة، حيث حقق المستثمر الإماراتي في مصر أعلى الفوائد الاستثمارية، وخير دليل على ذلك مدينة العلمين الجديدة، وكذلك بالمنطقة الصناعية لقناة السويس وغيرها من المناطق التي يتوافر فيها البيئة الاستثمارية الجاذبة، مشيرا إلى أن الإمارات من أوائل الدول التي توجه استثماراتها لمصر والعكس صحيح، «الأسواق المصرية تتمتع برواج كبير في الإمارات مما يؤكد على عمق العلاقات المثمرة بين الدولتين على الصعيد الرسمي والشعبي».