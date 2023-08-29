3 فقرات غنائية في مهرجان القلعة الليلة.. منها حفل لـ مصطفى حجاج

يواصل مهرجان القلعة للموسيقى والغناء، اليوم، فعاليات دورته الـ31 المقامة في قلعة صلاح الدين الأيوبي، لليوم الخامس على التوالي، والذي يشهد في تمام الساعة الثامنة من مساء اليوم فقرة غنائية للفنان عز الأسطول وفرقته، على مسرح «محكى القلعة»، وتستمر على مدار ساعة، قبل أن تبدأ في تمام الساعة التاسعة فقرة غنائية للفنانة منى بوركهارد مع أوركسترا «لاس انكانتا دوراس».

يستأنف مهرجان القلعة فعاليات اليوم، في فقرة غنائية للفنان مصطفى حجاج تبدأ في تمام الساعة الـ 10 مساء، ومن المقرر أن يقدم خلال الحفل مجموعة من أبرز أعماله الغنائية التي يتفاعل معها الجمهور.

تفاصيل مهرجان القلعة للموسيقى والغناء الـ 31

انطلقت فعاليات الدورة الـ31 من مهرجان القلعة للموسيقى والغناء، يوم الجمعة الماضي بحفل غنائي للفنانة السورية فايا يونان، بالإضافة إلى النجم مدحت صالح، وشهد الحفل حضور جماهيري ضخم، وأقيم ضمن فعاليات المهرجان في الأيام الماضية حفلات للنجوم: هاني شاكر، سيمون، هشام عباس، نادية مصطفى، فريق وسط البلد بالإضافة إلى أوركسترا القاهرة السيمفوني.

من علي الحجار إلى عمر خيرت.. جدول حفلات مهرجان القلعة

ومن المقرر أن تستمر فعاليات مهرجان القلعة حتى 7 سبتمبر المقبل، ويشمل جدول الأيام المقبلة حفلات لعدد من النجوم بينهم: مصطفى شوقي، علي الحجار، أحمد جمال، عزيز مرقة، وليد توفيق، غالية بن علي، عبير نعمة، محمد محسن، نسمة محجوب، لينا شاماميان بالإضافة إلى الموسيقار عمر خيرت.