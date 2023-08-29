توافد جماهيري كبير على حفل مصطفى حجاج بمحكى القلعة

بدأ منذ قليل، توافد الجماهير على قلعة صلاح الدين لحضور حفل الفنان مصطفى حجاج، ضمن فعاليات الليلة الخامسة لمهرجان القلعة للموسيقى والغناء، الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر.

حفل مصطفى حجاج بمهرجان القلعة

كان الحضور الجماهيري طغى على فعاليات ليالي المهرجان، التي شارك فيها الفنان مدحت صالح، والفنانة السورية فايا يونان، وهاني شاكر ونادية مصطفى، وقدّما فيها نخبة من أهم أغنياتهما.

وقدم الفنان هشام عباس أمس، مجموعة متميزة من أعماله الخاصة، التي حققت نجاحًا كبيرًا من بينها السهر والانبساط واه من عينيها السود، وشوفي وعيني وكام مرة، وطول ما أنت بخير، ويا ليلة، وحبيبي ده وفينه.

يذكر أن الفنان مصطفى حجاج، من المقرر أن يحيي اليوم رفقة الفنان عز الأسطول، حفلا يتضمن مجموعة من أعماله الخاصة، منها أنشودة أمون رع، مدد يا الله، ومشيت، في الحسين، العزوبية، فوق النخل، نسى نسى وهنا هنا.