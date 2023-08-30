طريقة المشاركة في برنامج الجامعة الأمريكية «رواد وعلماء مصر».. اعرف الخطوات

أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أن آخر فرصة للتقديم فى برنامج رواد وعلماء مصر الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وتتولى تنفيذه الجامعة الأمريكية بالقاهرة حتى 18 سبتمبر القادم.

وتوضح «الوطن» في السطور التالية ضمن الخدمات التي تقدمها للقراء تفاصيل البرنامج وكيفية التقديم.

كيفية التقديم فى برنامج رواد وعلماء مصر

إرسال طلب التقديم في موعد أقصاه 18 سبتمبر 2023 على البريد الإلكتروني التالي: USAIDEGPioneers1@aucegypt.edu

أهداف البرنامج

- بناء قدرات الكوادر المصرية في القطاع الحكومي وغير الحكومي والجامعات المصرية والأهلية والمراكز البحثية.

- توفير فرص منح دراسية للماجستير ودراسات ما بعد الدكتوراه.

- توفير مجموعة من التدريبات قصيرة الأجل في مصر والولايات المتحدة الأمريكية.

وأضحت وزارة التعليم العالى، أنه تم إطلاق نموذج إبداء رغبة الالتحاق بالبرنامج للقطاع العام، والذي يعتبر هدف أساسيا للانضمام للبرنامج من جميع الجهات الحكومية، والتي تشمل الوزارات المصرية والهيئات التابعة لها، والجامعات الحكومية والأهلية، ومراكز البحث العلمي.

لن يتم الاهتمام بأي طلب فردي

وونوهت وزارة التعليم العالى، بأنه لن يتم الالتفات لأي طلب فردي من أي موظف ينتمي لوزارة أو هيئة أو جامعة، أو مركز بحثي لم تقدم مؤسسته نموذج إبداء الرغبة في الالتحاق بالبرنامج.

وللراغبين فى التقديم ويريدون مزيد من التفاصيل وللإطلاع على الأسئلة الشائعة يتم إتباع اللينك من هنا.