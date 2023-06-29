آخر موعد للتقديم لمنح الجامعة الأمريكية لأبناء «تكافل وكرامة».. متاحة لـ250 طالبا

أعلنت الجامعة الأمريكية بالقاهرة أنَّ الأحد المقبل الموافق 2 يوليو، هو آخر يوم للتقديم لبرنامج المنح الجامعية، والذى أعلنت عنه وزارة التضامن الاجتماعي على الموقع الرسمي لها.

منح دراسية لـ250 طالبًا في العام الدراسي 2023-2024

وأشارت إلى أنَّ البرنامج يقدم منحًا دراسية لحوالي 250 طالبًا في العام الدراسي 2023-2024 للحصول على درجات البكالوريوس للمتفوقين من طلبة وطالبات برنامج تكافل وكرامة بـ«الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وجامعة القاهرة، وجامعة الإسكندرية، وجامعة عين شمس وجامعة أسيوط وجامعة المنصورة، وجامعة أسوان، ومدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، وجامعة بدر بالقاهرة، وجامعة الجلالة، وجامعة العلمين الدولية».

مميزات الدراسة بالجامعة الأمريكية

وأعلنت الجامعة الأمريكية على موقعها الرسمي، أنَّه يتمّ تقديم فرص لـ65% من الطلاب المقبولين للدراسة ببعض جامعات الولايات المتحدة الأمريكية لمدة فصل دراسي.

وأشارت إلى أنَّه من أهم مميزات المنحة سداد المصروفات الدراسية بالكامل وكذلك كل الرسوم الجامعية لفترة الدراسة «لمدة 4 إلى 5 سنوات دراسية طبقًا للتخصص الدراسي»، إلى جانب توفير بدل معيشة شهري خلال فترة الدراسة، وتوفير كمبيوتر محمول، كما يتمّ إتاحة الفرص للطلاب للاستفادة من فرص التدريب العملية أو التمويل للمشروعات المبتكرة وذلك بمشاركة مؤسسات القطاع الخاص.