«تسويق السياحة»: 28% ارتفاعا في أعداد السياح منذ افتتاح طريق الكباش بالأقصر

قال محمد عثمان رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، إن افتتاح طريق الكباش وتحويل محافظة الأقصر إلى متحف عالمى مفتوح، من أهم الأحداث التى كان لها تأثيرا إيجابيا كبيرا على معدلات الحركة السياحية الوافدة إلى الأقصر، لافتا إلى أنه بعد احتفالية طريق الكباش قبل عام، ارتفعت أعداد السياح الوافدين للأقصر بمعدل 28%، وزاد متوسط إنفاق السائحين بمعدل 18%، عما كان قبل الافتتاح.

ارتفاع متوسط مدة إقامة السائح بالأقصر

أضاف عثمان لـ«الوطن»، أن افتتاح طريق الكباش وتحويل الأقصر إلى متحف عالمى مفتوح، كان له أكبر الأثر فى أن يكون العام الحالى «ممتازا» من حيث أعداد السياح الوافدين للأقصر، وأيضا من حيث ارتفاع متوسط مدة إقامة السائحين، وزيادة معدلات إنفاقهم، لافتا إلى وجود إقبال كبير من السياح الأجانب على زيارة طريق الكباش بعد افتتاحه، كونه أطول طريق حجرى يربط بين المعابد السياحية ومراكز الديانات، حيث يصل طوله إلى نحو 2.7 كيلو متر، ويضم 1700 كبش.

الترويج السياحى للأقصر

أشار إلى أنه احتفاء بمرور عام على افتتاح طريق الكباش بعد التطوير، في 25 نوفمبر 2021، بدأت لجنة تسويق السياحة الثقافية، حملة ترويجية فى العديد من دول العالم، تشمل التعريف بأعمال التطوير التى تتم حاليا بالطريق، والتى تشمل إعداده ليكون ممرا للسياح بين معبد الكرنك ومعبد الأقصر، فضلا عن الترويج للاكتشافات الأثرية، التى تمت خلال الفترة الماضية، وإضاءة جبل البر الغربى.

كشف رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بالصعيد، إلى أن أعداد السياح الوافدين للأقصر خلال الموسم السياحى الشتوى الحالى، الذى بدأ أول أكتوبر الماضى، «جيدة جدا» حتى الآن، والتدفقات السياحية تسير بمستوى تصاعدى، خاصة الوافدة من إسبانيا وأمريكا وإيطاليا وفرنسا والعديد من دول أمريكا اللاتينية، موضحا أن معدلات الحركة السياحية خلال هذا الموسم تزيد عن نظيرتها خلال السنوات الـ5 الأخيرة.