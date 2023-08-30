عمر عبدالقادر يسجل رقما قياسيا عالميا جديدا لمبتوري الساق.. (فيديو)

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «عمر عبدالقادر يسجل رقماً قياسياً عالمياً جديداً لمبتوري الساق».

عمر عبدالقادر يبلغ من العمر 29 عاما

وقال التقرير، إنه بعد تعرضه لحادث نتج عنه بتر ساقه، قرر عمر عبدالقادر البالغ من العمر 29 عاما تحدي نفسه للتغلب على حالة الاكتئاب التي مر بها بعد الحادث، وذلك من خلال ممارسة الرياضة.

تردد على صالة الألعاب الرياضية بعد الحادث

ووفق التقرير، ففقد عبدالقادر ساقه اليسرى منذ نحو 7 سنوات، وبعد الحادث بدأ يتردد على صالة الألعاب الرياضية لمساعدة نفسه في تحسين صحته النفسية والبدنية.

تعرض لهجوم من سمكة قرش

وقال «عبدالقادر»: «منذ 7 سنوات، تعرضت لهجوم من سمكة قرش، لذلك فقد بترت قدمي اليسرى أعلى الركبة، وكان هذا الحادث نقطة تحول في حياتي، في البداية كان الأمر صعبا، وكان هناك تحدي بأن أخرج من حالة الاكتئاب وأمارس الرياضة».

وبعد سنوات من التدريب قرر «عبدالقادر» المنافسة على تحقيق رقما قياسيا عالميا جديدا في موسوعة جينيس يتعلق بأكبر عدد من تمارين العضلات في ساعة واحدة، وهو ما حققه بإكمال 160 عدّة.