أمريكية تدخل موسوعة جينيس بأطول لحية لأنثى بطول 30 سم (فيديو)

سجلت سيدة أمريكية اسمها في موسوعة جينيس للأرقام القياسية، بعد أن أصبحت صاحبة أطول لحية لأنثى في العالم، وأكد مسؤولو الموسوعة العالمية أن السيدة الأمريكية، التي تُدعى إيرين هانيكوت، تبلغ من العمر 38 عاماً، لديها أطول لحية لسيدة، بطول 11.8 بوصة، أي 30 سم، كما أنها لحية طبيعية، غير مدعومة بأي هرمونات أو مكملات.

سيدة أمريكية تسجل أطول لحية بموسوعة جينيس

وبحسب موقع قناة «روسيا اليوم»، فقد أوضحت «هانيكوت» أنها تعاني من مرض متلازمة تكيس المبايض، وهو يزيد من فرصة نمو شعر الجسم، وتحديداً في منطقة الوجه بشكل سريع، مسبباً بعض الاختلالات الهرمونية، وهذا ما جعلها تدخل موسوعة «جينيس» للأرقام القياسية، كصاحبة أطول لحية في العالم.

Erin Honeycutt used to have to shave three times a day. Now, she's proud of her record-breaking beard! — Guinness World Records (@GWR) August 9, 2023

أطول لحية لأنثى في العالم

وقالت «هانيكوت» إنها خلال فترة الطفولة، اعتادت الاستعانة بمنتجات إزالة الشعر، أو الحلاقة بالشفرة، في محاولة لتقليل ظهور الشعر، ولكن حين وصلت إلى سن الـ13 عاماً، فقدت جزءاً من بصرها، وبدأت تشعر بالتعب من الحلاقة، مما دفعها الي تركها وإطالة لحيتها.

وذكر موقع «جينيس» للأرقام القياسية، أن متلازمة تكيس المبايض لم تكن العقبة الصحية الوحيدة التي عانت منها «هانيكوت»، حيث بتر النصف السفلي من إحدى ساقيها، وذلك بعد أن تعرضت للإصابة بعدوى بكتيرية أثناء إقامتها داخل المستشفى لعلاج إصابة في القدم، بالإضافة إلى تعرضها للإصابة بسكتة دماغية، نتجت عن ارتفاع ضغط الدم.

ويعود الرقم القياسي السابق الخاص بأطول لحية لأنثى في العالم، المسجل في موسوعة «جينيس»، إلى سيدة أمريكية أيضاً، تٌدعى فيفيان ويلر، البالغة من العمر 75 عاماً، إذ بلغ طول لحيتها 10.04 بوصة، أي 25.5 سم.