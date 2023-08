أمريكية تدخل موسوعة جينيس بأطول لحية لأنثى بطول 30 سم (فيديو)

سجلت سيدة أمريكية اسمها في موسوعة جينيس للأرقام القياسية، بعد أن أصبحت صاحبة أطول لحية لأنثى في العالم، وأكد مسؤولو الموسوعة العالمية أن السيدة الأمريكية، التي تُدعى إيرين هانيكوت، تبلغ من العمر 38 عاماً، لديها أطول لحية لسيدة، بطول 11.8 بوصة، أي 30 سم، كما أنها لحية طبيعية، غير مدعومة بأي هرمونات أو مكملات.

وبحسب موقع قناة «روسيا اليوم»، فقد أوضحت «هانيكوت» أنها تعاني من مرض متلازمة تكيس المبايض، وهو يزيد من فرصة نمو شعر الجسم، وتحديداً في منطقة الوجه بشكل سريع، مسبباً بعض الاختلالات الهرمونية، وهذا ما جعلها تدخل موسوعة «جينيس» للأرقام القياسية، كصاحبة أطول لحية في العالم.

Erin Honeycutt used to have to shave three times a day. Now, she's proud of her record-breaking beard!