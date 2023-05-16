نيجيرية تطهو الطعام لمدة 90 ساعة متواصلة.. «عاوزة تدخل موسوعة جينيس»

حاولت سيدة نيجيرية الدخول إلى موسوعة جينيس للأرقام القياسية من خلال عملها لأكثر من 90 ساعة طهي من دون توقف، وتعمل هذه السيدة في مجال الطهو، وتسمى هيلدا باتشي.

سيدة تقدم أكثر من 100 طبق

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية « بي بي سي»، أن السيدة باتشي طبخت أكثر من 100 طبق مختلف منذ اللحظة التي بدأ فيها البوتاجاز العمل في الساعة الثالثة عصرا بتوقيت جرينتش الخميس الماضي.

رقم قياسي باسم طاهية هندية

وحرص السياسيون والمشاهير في نيجيريا أكبر دولة إفريقية من حيث عدد السكان على مشاهدة السيدة والاستمرار في تشجيعها، من أجل كسر رقم الطاهية الهندية لاتا توندون وكان 87 ساعة و45 دقيقة ومسجل في عام 2019 في مدينة ريوا وسط الهند.

الرئيس النيجيري يشجع الطاهية

وحرص الرئيس النيجيري على كتابة تغريدة له على موقع التغريدات القصيرة «تويتر» يشجع فيها الطاهية صاحبة الـ27 سنة المتخصصة في إعداد وجبات محلية وأجنبية متنوعة من الأزر والمكرونة والأكارا (أكلة محلية نيجيرية)، وكتب الرئيس النيجيري محمد بخاري: «كان يوماً عظيماً لنيجيريا.. إن دافع هيلدا وطموحها أثار اهتماماً كبيراً ونظرة ثاقبة على تفرد الطعام النيجيري».

راحة من أجل الاستمرار

وكنت تحصل الطاهية على 5 دقائق رحاة مع كل ساعة أو راحة لمدة ساعة واحدة كل 12 ساعة من أجل الحصول على دش وإجراء فحوصات طبية والراحة.