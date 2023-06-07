المصارع كابونجا يدخل موسوعة «جينيس» رسميا بسحبه مترو الأنفاق

أعلن المصارع أشرف كابونجا الملقب بأقوى رجل في العالم بدخوله موسوعة جينيس للأرقام القياسية وتسلمه للشهادة رسمياً كأقوى رجل في العالم بعدما نجح في سحب مترو الأنفاق خلال الأشهر الماضية.

وقال أشرف كابونجا في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، إنه تسلم الشهادة رسمياً قبل ساعات واعتماده كأقوى رجل في العالم بوزن 220 طن لكسر رقم البطل جوردان ستيفنز أسترالي الجنسية.

كابونجا يهدي نسخة لمترو الأنفاق

وقال أشرف كابونجا إنه سلم المهندس على الفضالي العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق نسخة من الشهادة تعبيراً عنه حبه لما قدموه له من تسهيلات في التدريب على مدار الأشهر الماضية، موجهاً الشكر للفريق كامل الوزير وزير النقل والمواصلات والمهندس خالد صبرة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق وأحمد عبد الهادي المتحدث الرسمي باسم الهيئة.

كابنوجا: أستعد لكسر أرقام قياسية جديدة

وقال أشرف كابونجا إنه يستعد خلال الفترة المقبلة بعد عودته من رحلة إلى المملكة العربية السعودية لكسر عدة أرقام قياسية جديدة لتسجيلها في موسوعة جينيس للأرقام القياسية باسم مصر.

وأوضح أنه مازال يكمل تدريباته لسحب قاطرة في قناة السويس بأسنانه فقط بعدما بدأت الفكرة خلال الشهور الماضية، إلى جانب سحب عدة سيارات تريلا بأسنانه لتسجل باسم مصر.