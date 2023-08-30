مفتي الجمهورية يستقبل مندوب السعودية الدائم بجامعة الدول العربية

استقبل الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، اليوم الأربعاء، السفير عبدالعزيز المطر، المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى جامعة الدول العربية؛ لبحث سبل تعزيز التعاون الديني والإفتائي.

وأكّد مفتي الجمهورية، خلال اللقاء، عمق العلاقات التاريخية بين مصر والسعودية على كافة الأصعدة، مؤكّدًا أنَّ العلاقات بين البلدين تشهد تطورًا كبيرًا بفضل جهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد سمو الأمير محمد بن سلمان.

واستعرض مجهودات دار الإفتاء المصرية، في مواجهة التطرف والإرهاب، ودورها في توضيح صحيح الإسلام ومحاربة الأفكار المتطرفة، موضحا للسفير عبدالعزيز المطر، منظومة العمل داخل الدار التي تشمل إدارات ومراكز بحثية تواكب تطورات العصر.

وأشار المفتي خلال اللقاء إلى أنَّ منهجية دار الإفتاء في إصدار الفتوى التي تراعي السياق المجتمعي وتحقق الاستقرار وتجمع ولا تفرق.

وأثنى السفير عبدالعزيز المطر، على مجهودات فضيلة المفتي ودار الإفتاء والدور الذي تقوم به الدار من أجل مواجهة الفكر المتطرف، مشيرًا إلى أنَّ العلاقة بين مصر والسعودية هي علاقة خاصة وفريدة من نوعها تحمل طابعًا تاريخيًّا، وأن مصر والسعودية من الدول التي تلعب دورًا مهمًّا في استقرار منطقتيهما لنشر الوسطية والاعتدال.