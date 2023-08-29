«الصناعات الغذائية»: توجيهات الرئيس السيسي بإعفاء القطاع من الضرائب خطوة مهمة

أكد المهندس أشرف الجزايرلي، رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، أن توجيهات الرئيس بإعفاء القطاع الصناعي من كل أنواع الضرائب، عدا القيمة المضافة، حتى 5 سنوات، خطوة مهمة نقدرها كمجتمع صناعي، وتعطي مؤشر واضح لاحتياجات الصناعة الوطنية التي تعاني مشكلات وتحديات كبيرة.

توفير العملة الصعبة لاستيراد المواد الخام

وطالب بضرورة توفير العملة الصعبة اللازمة لاستيراد المواد الخام والسلع الوسيطة والمكونات اللازمة، لتشغيل المصانع وذلك بشكل عاجل، مؤكدا أهمية العمل على تخفيف أعباء الصناعة، من أجل خلق المناخ الملائم لزيادة الإنتاج والصادرات وتوفير الوظائف وجلب العملة الصعبة من خلال زيادة الصادرات وفتح الأسواق الجديدة.

مصر قاعدة تصنيعية ضخمة

وأكد أن الصناعات الغذائية واحدة من أهم القطاعات الصناعية والتصديرية التي تمتلك فيها مصر قاعدة تصنيعية ضخمة، وفرصًا ومزايا تنافسية على المستويين الإقليمي والعالمي، وتقدر استثماراتها بأكثر من 500 مليار جنيه لعدد أكثر من 24 ألف منشأة غذائية بالقطاع الرسمي أعضاء الغرفة.

وأشار إلى أن قطاع الصناعات الغذائية من القطاعات المهمة في اقتصاد كل دولة واستقرارها في الازمات، باعتباره من الصناعات الأساسية والمهمة التي تسهم بشكل فاعل على تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الغذائية، والمساهم الأكبر في هيكل الصادرات وتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية.