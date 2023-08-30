«الداخلية»: ضبط المتهمين بالسطو على شركة في الطالبية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات واقعة سرقة مبلغ مالي من داخل إحدى الشركات بالجيزة، وضبط مرتكبا الواقعة، إذ ذكرت التحريات أنه تبلغ لقسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة من مالك إحدى الشركات باكتشاف سرقة عملات محلية وأجنبية و4 هواتف محمولة من داخل شركته الكائنة بدائرة القسم.

سائق بالشركة وراء ارتكاب الواقعة

وبإجراء التحريات، وجمع المعلومات أسفرت الجهود بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة عن أن وراء ارتكاب الواقعة سائق سابق بالشركة، وآخر لهما معلومات جنائية.

ارتكاب الواقعة والاستيلاء على المبالغ والهواتف المحمولة المضبوطة

وعقب تقنين الإجراءات جرى ضبطهما، وبحوزتهما مبلغ مالي عملات محلية وأجنبية، و2 هاتف محمول، وبمواجهتهما أقر الأول بأنه نظرا إلى سابقة عمله بالشركة وعلمه بأماكن الاحتفاظ بالأموال اتفق مع الثانى على ارتكاب الواقعة، والاستيلاء على المبالغ والهواتف المحمولة المضبوطة بحوزتهما، وقررا بإنفاقهما بقية المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتهما الشخصية، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.