تجديد حبس 5 متهمين سرقوا حقيبة بداخلها مليون جنيه في الطالبية

قرر قاضي المعارضات، تجديد حبس 5 أشخاص لاتهامهم بسرقة حقيبة بداخلها مبلغ مالي مليون جنيه في أحد الشوارع بدائرة قسم شرطة الطالبية من صاحب شركة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد لهم في الميعاد المُحدد.

بداية الواقعة.. بلاغ

بداية الواقعة عندما تلقي قسم شرطة الطالبية، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا من صاحب شركة سياحة، يفيد بأنه بعد خروجه من أحد البنوك وبحوزته حقيبة أموال بداخلها مبلغ مالى بلغ مليون جنيه فوجئ بقيام مجهولين باستيقافه وسرقة الحقيبة خلال محاولات رفضه إعطائهم الحقيبة.

تحديد هوية المتهمين

وانتقلت على الفور قوة أمنية من قسم شرطة الطالبية إلى محل البلاغ وبفحص كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة تبين صحتها وتم تحديد هوية مرتكبي الواقعة 5 متهمين.

القبض على المتهمين

وبتقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين وأمكن القبض عليهم أثناء اختبائهم في محافظة الإسكندرية، وبحوزتهم المبلغ المالى المستولى عليه، وتم اقتيادهم إلى ديوان القسم.

وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقروا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بدافع السرقة، وتحرر المحضر اللازم وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة والتي أمرت بحبسهم على ذمة التحقيقات.