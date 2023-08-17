القبض على المتهم بقتل مسن بشقته في الطالبية.. أعطاه المفتاح للاطمئنان عليه

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة بالعثور على جثة «أحد الأشخاص- 71 عاما» داخل مسكنه، حيث تبين أنه يقيم بمفرده، وقُتل بدافع السرقة.

التحريات: الجاني قتله بهدف السرقة

أسفرت تحريات فريق البحث الجنائي المشكل بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة عن أن وراء ارتكاب الواقعة «مالك ورشة - مقيم بالعقار المواجه لمسكن المجني عليه»، وأنه كان يتردد للاطمئنان عليه حيث يقيم المجني عليه بمفرده.

اعتراف المتهم بقتل جاره

عقب تقنين الإجراءات، ألقي القبض على المتهم بمسكنه وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وقرر أنه نظراً لإقامة المجني عليه بمفرده وسابقة إعطائه نسخة من مفتاح شقته للاطمئنان عليه من حين لآخر عقد العزم على سرقته، حيث شاهد المجني عليه خارجاً من مسكنه فصعد للشقة لسرقتها وحال قيامه بالبحث عن ثمة مسروقات فوجئ بعودة المجنه عليه فعاجله بعدة طعنات بسكين.

وتبين ان الطعنات أودت بحياته واستولى على متعلقاته وهي عبارة عن حافظة نقود وبداخلها مبلغ مالي - بطاقة الرقم القومي - رخصة قيادة - 2 كارت فيزا - هاتف محمول - تابلت.

وأضاف المتهم، أنه سحب مبلغ مالي من أحد الكروت (لعلمه برقمه السري لسابقة قيامه بسحب مبلغ مالي للمجني عليه) وإنفاقه المبلغ وبإرشاد المتهم أمكن ضبط المسروقات عدا الهاتف المحمول وقرر بتصرفه فيه بالبيع لأحد الأشخاص «له معلومات جنائية«»، أمكن ضبطه وبحوزته الهاتف المحمول، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.