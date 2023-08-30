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الحكومة تمنح «سامسونج إلكترونيكس مصر» الرخصة الذهبية لتشغيل مصنع في بني سويف

يوفر هذا المشروع 768 فرصة عمل

كتب:

أسماء زايد
02:36 م | الأربعاء 30 أغسطس 2023
سامسونج

سامسونج

وافق مجلس الوزراء على منح شركة «سامسونج إلكترونيكس مصر- ش.م.م»، الموافقة الواحدة «الرخصة الذهبية»، عن مشروع إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع هواتف التليفون المحمول على مساحة 6 آلاف متر مربع، بالمنطقة الصناعية بكوم أبو راضي، مدينة الواسطي، محافظة بني سويف، بحيث تلتزم بالانتهاء من المرحلة الأولى وبدء الإنتاج في النصف الثاني من عام 2024، على أن يتمّ الانتهاء من تنفيذ المشروع قبل تاريخ 31 ديسمبر 2025، ومن المتوقع أن يوفر هذا المشروع 768 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة بنهاية عام 2025.

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