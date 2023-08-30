«الداخلية»: القبض على المتهم بقتل زميله في مدينة نصر

تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة بتهمة التعدي على آخر، وإحداث إصابته التي أودت بحياته، وذكرت التحريات أنه تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة من أحد المستشفيات باستقبال أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول، مقيم بدائرة القسم، ومصاب بجروح طعنية إثر إدعاء مشاجرة.

وبالانتقال وبسؤال المصاب اتهم شخص آخر، يحمل ذات الجنسية، مقيم بدائرة القسم، بالتعدي عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض «سكين»، بسبب خلافات مالية بينهما نتج عن ذلك إصابته المشار إليها، وفي وقت لاحق تبلغ من المستشفى بوفاة المصاب متأثرا بإصابته.

ضبط المتهم بحوزته السلاح المستخدم في الواقعة

وعقب تقنين الإجراءات جرى ضبط المتهم المذكور، وبحوزته السلاح المستخدم فى الواقعة، وبمواجهته اعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، واتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.