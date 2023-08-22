مصاريف معهد الألسن العالي في مدينة نصر 2023.. شعبة السياحة بـ11 ألف جنيه

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن تنسيق معهد الألسن العالي بمدينة نصر 2023، وذلك خلال المرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة للشعبتين الأدبية والعلمية بشقيها «علوم ورياضة».

مصاريف معهد الألسن العالي بمدينة نصر 2023

وبلغت مصاريف معهد الألسن العالي بمدينة نصر 2023، شعبة السياحة والفنادق 11049 جنيهًا للعام الدراسي الواحد، بواقع مبلغ 10729 جنيهًا مصروفات دراسية بجانب 320 جنيهًا مصروفات إضافية.

أما بالنسبة لشعبة نظم المعلومات الإدارية بلغت مصروفاتها 8284 جنيهًا للعام الدراسي الواحد، مقسمة إلى مبلغ 7964 جنيهًا مصروفات دراسية، 320 جنيهًا مصروفات إضافية.

وبالنسبة للأوراق المطلوبة والخاصة بالتقديم في معهد الألسن العالي بمدينة نصر 2023 فتتضمن ما يلي:

1- يحتاج الطالب إلى أصل بطاقة الترشيح للمعهد من مكتب التنسيق.

2- يحتاج الطالب إلى أصل المؤهل الدراسي من واقع الملف الذي يحصل عليه الطالب.

3- يحتاج الطالب إلى أصل شهادة الميلاد مميكنة، 6 صور شخصية بخلفية بيضاء ومقاس 4 في 6.

4- يحتاج الطالب إلى صورة بطاقة الرقم القومي للطالب والأصل للاطلاع.

5- يحتاج الطالب إلى نموذج 2 جند، نموذج 6 جند.