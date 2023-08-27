رئيس جامعة الأزهر يتفقد أعمال تطوير المدينة الجامعية في مدينة نصر

تفقد رئيس جامعة الأزهر، الدكتور سلامة داود، والدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أعمال تطوير ورفع الكفاءة مختلف مباني المدينة الجامعية للطلاب بمدينة نصر.

تفقد أعمال الصيانة والتطوير

يأتي ذلك في إطار متابعته الدائمة والمستمرة لجميع قطاعات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم؛ للوقوف على أعمال الصيانة والتطوير ورفع الكفاءة لمختلف المباني الخدمية.

وتفقد رئيس الجامعة مبنى الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ومبني عثمان بن عفان رضي الله عنه، ووجه رئيس الجامعة الشركة المنفذة لأعمال التطوير ورفع الكفاءة بسرعة الانتهاء من أعمالها؛ حتى تكون هذه المباني جاهزة لاستقبال الطلاب وتسكينهم عقب الانتهاء من أعمال التطوير ورفع الكفاءة.

تفاصيل الجولة التفقدية

رافق رئيس الجامعة خلال الجولة، الدكتور عمرو هلال، مدير مركز الأعمال والاستشارات الهندسية بجامعة الأزهر، وأسامة توفيق، رئيس الإدارة المركزية للمدن الجامعية، والأستاذ خالد رزق، مدير عام المدن الجامعية للطلاب بجامعة الأزهر، والأستاذ هاني صابر، مدير المدينة الجامعية (أ) بمدينة نصر.