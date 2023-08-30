حكاية مزرعة صبار في القليوبية عمرها 42 عاما.. تضم نباتات نادرة

أطلق عليه لقب «عاشق الصبار» بسبب حبه وولعه بهواية زراعة الصبار منذ الطفولة، التي يعمل بها منذ 42 عامًا، حتى أنشأ مزرعة الصبار العالمية في قرية طحانوب، التابعة لمركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية الرائدة في مصر والشرق الأوسط.

ثروت البدوي صاحب الـ73 عامًا، يروي لـ«الوطن» كواليس إنشاء مزرعة عالمية للصبار، التي تضم حوالي 12 ألف نوع من الصبار، وكان سببًا في مشاركة لا تنقطع على مدار 23 عامًا في معرض الزهور الذي يقام بشكل سنوي.

وللاطلاع على المزيد من التفاصيل حول كواليس إنشاء المزرعة والنباتات النادرة التي تضمها جنبات المزرعة، يمكنك الضغط على الرابط من هنـــــــــا.