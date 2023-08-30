محافظ القليوبية يوجه بسرعة إقامة معارض «أهلا مدارس» بأسعار مخفضة

ترأس عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، الاجتماع الدوري للمجلس التنفيذي للمحافظة، لمناقشة عدد من الملفات والتوجيهات المهمة والمشروعات الجاري تنفيذها، وذلك بحضور الدكتورة إيمان ريان والدكتور سمير حماد نائبي المحافظ، واللواء إيهاب سراج الدين السكرتير العام للمحافظة.

ووجه رؤساء المُدن والأحياء ومديري المديريات الخدمية، وكيل وزارة التموين بضرورة تأكيد مراجعة توافر السلع الأساسية بمنافذ البيع الثابتة والمتحركة، وتكثيف الحملات الرقابية وضبط الأسعار على المواد الغذائية والسلع الأساسية واللحوم والدواجن.

شوادر ومعارض أهلاً مدارس لتوفير مُستلزمات المدارس

وجرى التوجيه بسرعة إقامة شوادر ومعارض «أهلاً مدارس» لتوفير مُستلزمات المدارس بأسعار مُخفضة لرفع العناء عن كاهل المواطنين، مع ضرورة استمرار تقديم تقرير شامل حول جهود المديرية في توفير السلع والمواد الغذائية وكذلك جهود مراقبة الأسواق وضبط الأسعار.

عقد لقاءات جماهيرية والمتابعة الميدانية

كما وجه بضرورة التواصل والتلاحُم مع المواطنين وعقد لقاءات جماهيرية والمتابعة الميدانية والتواجد بالشارع لحل المشكلات لخدمة المواطن، والارتقاء بمنظومة العمل والاهتمام بشكاوي الأهالي والعمل على حلها فورا.