مصرع عامل صيانة سقط من الدور الرابع بإحدى المدارس في البدرشين

لقي حداد مصرعه خلال عمل صيانة بمدرسة ابتدائية، إذ اختل توازنه، وسقط من الطابق الرابع وتوفى في الحال، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى البدرشين، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء هشام أبوالنصر مساعد الوزير لأمن الجيزة، إخطارا من اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث يفيد فيه تلقيه بلاغ من مستشفى البدرشين المركزي، بوصول «حسن.ف» 35 سنة حداد مسلح جثة هامدة، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة.

سقوط عامل من الدور الرابع اختل توازنه

وبالانتقال والفحص، تبين قيام المتوفى ببعض أعمال الصيانة بمدرسة ابتدائيه بالبدرشين اختل توازنه وسقط من الطابق الرابع.

وبسؤال شهود الواقعة أيدوا ما جاء بالفحص، وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.