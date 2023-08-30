ضبط 6 عناصر إجرامية بحوزتهم مخدرات بـ2.4 مليون جنيه في القليوبية

تمكنت مباحث القليوبية من مداهمة إحدى البؤر الإجرامية بين شبين القناطر والخانكة، ما أسفر عن ضبط 6 عناصر إجرامية بحوزتهم 12 كيلو مخدرات وأسلحة نارية وبيضاء، وجرى التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتولت الجهات المعنية التحقيق، وأمرت بحبس المتهمين وطلب تحريات المباحث.

تكثيف الحملات الأمنية في المنطقة الحدودية بين شبين القناطر والخانكة

وكانت هناك تعليمات اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية بتكثيف الحملات الأمنية في المنطقة الحدودية بين شبين القناطر والخانكة لضبط الخارجين على القانون وتجار المخدرات، فقامت حملة مكبرة قادها المقدم أمير الكومي رئيس مباحث مركز شبين القناطر، وأسفرت جهود الحملة عن ضبط إحدى السيدات بدائرة مركز شرطة الخانكة وبحوزتها 22 أسطوانة لمخدر الهيروين تزن 6 كيلوجرامات وكمية لمخدر الحشيش وسلاح ناري وطلقتين ومبلغ مالي.

ضبط عنصرين إجرامين بدائرة مركز شرطة الخانكة

كما أسفرت الحملة عن ضبط عنصرين إجراميين بدائرة مركز شرطة الخانكة بحوزتهما كمية من الهيروين والشابو وسيارة وسلاح أبيض وميزان حساس ومبلغ مالي.

وجرى ضبط 3 عناصر إجرامية بدائرة مركز شرطة شبين القناطر وبحوزة الأول 6 كيلوجرامات استروكس وكمية من الهيروين وفرد خرطوش و4 طلقات وميزان حساس، ومع الثاني 4 كيلوجرامات استروكس وكمية من الأيس والهيروين وسيارة وسلاح أبيض وميزان حساس، وبحوزة الثالث كمية من الهيروين وسلاح أبيض و2 ميزان حساس ومبلغ مالي.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 2 مليون و400 ألف جنيه تقريبا وتحررت المحاضر اللازمة وتولت الجهات المعنية التحقيق وأمرت بحبس المتهمين وطلب التحريات وتحريز المضبوطات.