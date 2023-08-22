وزير التعليم: استبعاد المدارس الخاضعة لخطة صيانة شاملة من العام الدراسي الجديد

ترأس الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، اجتماعًا مع اللواء يسري عبدالله سالم رئيس الهيئة العامة للأبنية التعليمية ومسئولي هيئة الأبنية بالمحافظات على مستوى الجمهورية، وذلك بمقر الهيئة العامة للأبنية التعليمية؛ وذلك لاستعراض جهود تنفيذ خطة صيانة المباني المدرسية وجاهزية المدارس استعداداً للعام الدراسي الجديد 2023- 2024، وذلك لتحقيق أعلى معدلات الأمن والسلامة لطلاب المدارس وكل العاملين بالمؤسسات التعليمية.

صيانة المدارس

ورحب وزير التربية والتعليم بالحضور، مشيرًا إلى أهمية شكل المبنى المدرسي وتهيئته لوظيفته التربوية والتعليمية للطلاب بشرط توفير بيئة مدرسية سليمة وآمنة لهم، موجها بضرورة مراجعة شروط الأمن والسلامة بجميع مدارس الجمهورية والمنشآت التعليمية.

وشدد على الانتهاء من كل أعمال الصيانة لجميع المباني التعليمية على مستوى الجمهورية لدرء الخطورة قبل بداية العام الدراسي، واستبعاد المدارس التي تخضع لخطة صيانة شاملة، مع وسرعة توفير أماكن مناسبة بالمدارس القريبة منها لحين الانتهاء من أعمال الصيانة الشاملة لهذه المدارس.