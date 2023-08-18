«أتوبيس السعادة» يفرح قلوب عمال أبراج العلمين الجديدة: «فخورين بيكم»

خصص برنامج «أتوبيس السعادة»، المذاع على قناة «DMC»، ويقدمه الإعلامي أحمد يونس، حلقة اليوم من البرنامج في موقع بناء منطقة الأبراج أضخم مشروع في العلمين الجديدة.

أحمد يونس يوزع الهدايا على العمال

وزع الإعلامي أحمد يونس الهدايا على العمال العاملين في مشروعات العلمين الجديدة، قائلا: «الناس اللي هنا وظيفتها تعمل كل اللي عليها وأتوبيس السعادة قرر أنه يقولهم مساء الخير، يمسي عليهم».

وسأل أحمد يونس أحد العمال: «أنت منين؟»، فرد عليه العامل: «من الصعيد»، ليعاود الإعلامي سؤاله: «بقالك أد إيه هنا؟»، ليجيبه العامل: «بقالي 7 شهور هنا».

مصر فيها حاجات حلوة كتير

وواصل أحمد يونس: «عاشت مصر برجالتها وكل الناس الجدعان، مصر فيها حاجات حلوة كتير، فيها ناس بتاكل عيش وعاوزة تشتغل وتنتج، ناس مش بترغي كتير وناس بتشتغل ومش بتضيع وقت، والشكل اللي ورايا نتاج شغل وعمل، والعلمين نتاج عرق المصريين الجدعان».