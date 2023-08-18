حكيم: أبراج العلمين تضاهي أي مكان في العالم

قال حكيم إن الأبراج الموجودة في العلمين، أفضل من الأبراج المتواجدة بدول أخرى، وأنا فخور بما حدث في بلدي مصر، «يارب يوفقنا كلنا ونعمل أحسن، فعلا أنا شايف حاجات تضاهي أي مكان في العالم، مكنتش متوقع ده».

أبراج مدينة العلمين

وأضاف حكيم خلال لقاء مع الإعلامية هدير أبو زيد بقناة «CBC»: «أنا أتحدث عن الأبراج وجمال مدينة العلمين، ومقارنتها عالميا، بحكم لفي لكل دول العالم».

الأغنية الشعبية في العالم

وعن الخلطة السحرية لحكيم في أفريقيا قال: «أنا دايما بستفاد من الموسيقى، مش بس علشان أجدد، لكن علشان أعطي طعم جديد للأغنية الشعبية، وهي تعني شعوب وتعني هوية وأصل، وناس كثيرة، كل الطبقات تسمع الأغنية الشعبية، أنا أولى من أطور أى مزيكا في الأغاني التي تسعد الناس، وأنا بغني شعبي كلحن وكلمات، لكني أغير الموسيقى التي تحوط بالأغنية، وهذا ما مرر الأغنية للعالم، والديو بره مصر مع كل النجوم العالميين».