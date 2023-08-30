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حكايات من داخل منزل نجيب محفوظ الأب والزوج.. أسرار حياة صاحب نوبل

كتب:

غادة شعبان
03:55 م | الأربعاء 30 أغسطس 2023
أسرة الأديب نجيب محفوظ

أسرة الأديب نجيب محفوظ

17 عاما مضت على رحيل نجيب محفوظ، ذلك الأديب العربي الحائز على جائزة نوبل في الأدب، صاحب الروايات الواقعية التي تلمس القلوب وتستوطن بها، إذ تعرف عليه جمهوره من خلال كتاباته من وراء العدسات والشاشات.

وربما كان يخفي الجانب الأسري والحياة العاطفية ويحتفظ به في محيط المقربين منه، لتخرج الابنة «أم كلثوم»، الذي سماها بذلك الاسم من شدة حبه لكوكب الشرق، لتروي حياته كزوج وأب، ويمكن معرفة تلك الأسرار وتفاصيلها من هنــــا.

 

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