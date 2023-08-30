الحكومة توافق على العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة 6 أكتوبر

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة، بمدينة العلمين الجديدة، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن العفو عن باقي العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد القوات المسلحة الموافق السادس من أكتوبر عام 2023.

كما وافق مجلس الوزراء، على إنشاء جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، بإضافة كليتي التغذية وتكنولوجيا الغذاء، والعلوم التربوية والمعلوماتية الدولية، إلى كليات الجامعة، وإضافة كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بجامعة بني سويف الأهلية.

ووافق مجلس الوزراء، على اعتماد نتيجة الدراسة المتعلقة بطلب محافظ القاهرة، التصرف بنظام البيع في قطعة أرض بمساحة 2860 م2 تقريبا الكائنة بجوار الصرف الصحي بزهراء المعادي، لصالح إحدى الشركات العقارية.