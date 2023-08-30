محافظ القليوبية: مبادرات 100 مليون صحة ساهمت في توفير الرعاية للمواطنين

استقبل عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية أعضاء اللجنة العلمية للمبادرة الرئاسية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية، على هامش ورشة عمل عن المبادرة الرئاسية للفحص المبكر وعلاج الأورام السرطانية خلال فعاليات حملة 100 يوم صحة، التي تعقد في قاعات مستشفى بنها الجامعي، في إطار احتفال المحافظة بعيدها القومي.

جاء ذلك بحضور الدكتور وليد عبد المقصود وكيل وزارة الصحة وكل من الدكتور عماد حمادة رئيس اللجنة العلمية للمبادرة الرئاسية للكشف المبكر وعلاج الأورام، والدكتور إيهاب كمال مساعد وزير الصحة لشؤون التدريب، والدكتور أحمد مرسي مقرر اللجنة العلمية للمبادرة الرئاسية، والدكتور عبد الحليم جمعة، والدكتورة نيرمين مصطفى، والدكتور أحمد مجدي والدكتور خالد عبد العزيز أعضاء المكتب التنفيذي للمبادرة.

المبادرات الرئاسية في مجال الصحة

وأشار محافظ القليوبية إلى أن المبادرات الرئاسية في مجال الصحة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي تحت شعار «100 مليون صحة»، ساهمت في توفير الرعاية الصحية للمواطنين، مؤكدا مشاركة محافظة القليوبية في تنفيذ المبادرة الرئاسية حملة 100 مليون صحة، بالتعاون مع وزارة الصحة للكشف وعلاج فيروس سي وأمراض السكر والضغط، من خلال عدد من المستشفيات بمراكز ومدن وأحياء المحافظة.

كما تم إطلاق عدد من القوافل الطبية ضمن مبادرة الرئيس «حياة كريمة»، إلى قرى محافظة القليوبية وخاصة القرى الأكثر احتياجًا، انطلاقاً من الدور المجتمعي لها وتوفير رعاية صحية متكاملة لأبناء محافظة القليوبية.

ندوات علمية وورش عمل وبرامج تدريبية للأطباء

وأكد الدكتور وليد عبد المقصود وكيل وزارة الصحة أن ورشة العمل اشتملت على نشاط علمي يشمل ندوات علمية وورش عمل وبرامج تدريبية للأطباء ومقدمي الخدمة والمشرفين بالإدارات الصحية والمديريات والمسؤولين عن تقييم أداء العاملين بالوحدات التابعة للمبادرة، بقاعات التدريب التابعة لمستشفى بنها الجامعي؛ التي تشتمل تدريبات وورش عمل وهي وتدريب أطباء الأشعة بقاعة قسم الأشعة وتدريب أطباء مناظير عنق الرحم بقاعة قسم الصدرية.

كما تضمنت محاضرة وورشة عمل عن أورام البروستاتا بقاعة قسم الجلدية، وندوة توعوية كبيرة حاضر بها عدد من أعضاء المبادرة الرئاسية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية للتعريف بأهمية المبادرة، والخدمات التي تقدمها للمواطنين؛ بحضور أطباء الأورام والأشعة والمناظير بمستشفيات المحافظة باختلاف تباعيتها، وبعض من مقدمي خدمات المبادرة بالمستشفيات وتدريب أطباء مناظير القولون

أهمية الفحص المبكر وعلاج الأورام السرطانية

أكد الدكتور عماد حمادة رئيس اللجنة العلمية للمبادرة الرئاسية للكشف المبكر وعلاج الأورام أهمية تعريف المواطنين بأهمية الفحص المبكر وعلاج الأورام السرطانية، مضيفا أن اللجنة العلمية للمبادرة الرئاسية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية، قامت بتنظيم عدد من الفعاليات الثقافية والعلمية، لتشجيع المواطنين على الاستفادة بخدمات المبادرة، إلى جانب تدريب وتأهيل الفرق الطبية.

وأشار إلى أن اللجنة نظمت ورش عمل للفرق الطبية في المستشفيات، لتدريب وتأهيل الفريق الطبي على إجراء وتطبيق مختلف الفحوصات للأورام التي تستهدفها المبادرة.

كما تم عقد ندوة للتعريف بالمبادرة الرئاسية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية، تم خلالها الاستماع لمقترحات الفرق المشاركة في المبادرة مع توضيح آليات العمل في المبادرة، لتحقيق أقصى استفادة ممكنة