تشييع جثامين 5 من أسرة واحدة لقوا مصرعهم في حادث القليوبية

شيع أهالي قرية سنتماي 5 أشخاص لقوا مصرعهم على طريق كفر شكر، وجرى ودفنهم في مقابر العائلة، بعد أداء صلاة الجنازة عليهم عقب صلاة العشاء داخل إستاد قرية بشالوش بميت غمر,

واتشحت القرية باللون الأسود حزنا على وفاة الشباب الـ5 وعلشات ليلة حزينة إثر الحادث الأليم.

خبر وفاة 5 أفراد من قرية سنتماي بالدقهلية

تلقى أهالي قرية سنتماي بالدقهلية خبر وفاة 5 أشخاص من أسرة واحدة، بعد أن جري رفع الصور الخاصة بطاقة الهوية الشخصية للشباب على مواقع التواصل للاستدلال على هويه أسرتهم.

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مصرع 5 من أسرة واحدة بالدقهلية

كان مدير أمن القليوبية تلقى إخطارا من مأمور مركز كفر شكر يفيد بمصرع 5 شباب من أسرة واحدة على طريق كفر شكر من الدقهلية، وجرى إيداع الجثث بالمشرحة لحين استكمال الإجراءات وتحرر محضر بالواقعة.