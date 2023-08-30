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موعد الدخول للعام المدرسي الجديد 2024 في الجزائر

كتب:

عمرو حسني
08:22 م | الأربعاء 30 أغسطس 2023
مدارس الجزائر

مدارس الجزائر

كشفت وزارة التربية الوطنية في الجمهورية الجزائرية عن موعد الدخول للعام المدرسي الجديد 2024، حيث أصدرت بياناً رسمياً حددت فيه مواعيد استئناف العمل في السنة الدراسية 2023 /2024  بالنسبة للأساتذة فسيكون يوم الأحد 03 سبتمبر 2023.

موعد دخول العام المدرسي 2024 الجزائر

وبالنسبة لموعد الدخول للعام المدرسي 2024 في الجزائر للتلاميذ، وبحسب المعلن من طرف مجلس الوزراء، تم تحديد موعد بداية العام المدرسي الجديد 2023/ 2024 يوم الأربعاء 20 سبتمبر 2023.

موعد المدارس للطلاب والإداريين

وذكرت وزارة التربية والتعليم في دولة الجزائر أن الموعد المحدد لعودة جميع المعلمين هو يوم الأحد الموافق 3 سبتمبر، أما بالنسبة لعودة جميع التلاميذ والطلاب، هو يوم الأربعاء الموافق 20 سبتمبر.

موعد الدخول المدرسي 2024 الجزائر والإجازات

وأشارت الوزارة إلى أن موعد الدخول المدرسي 2024 الجزائر هو الأربعاء 20 سبتمبر، وبالنسبة للإجارات في يوم 1 يناير إجازة رسمية وهو رأس السنة الميلادية، وفي يوم 12 يناير هو إجازة رسمية وهو رأس السنة الأمازيغية، وفي يوم 8 أبريل وهو موعد عيد الفطر المبارك، وفي يوم 1 يونيو إجازة رسمية بمناسبة عيد العمال، وفي يوم 16 يونيو إجازة رسمية وقفة عيد الأضحى.

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