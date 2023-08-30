موعد الدخول للعام المدرسي الجديد 2024 في الجزائر

كشفت وزارة التربية الوطنية في الجمهورية الجزائرية عن موعد الدخول للعام المدرسي الجديد 2024، حيث أصدرت بياناً رسمياً حددت فيه مواعيد استئناف العمل في السنة الدراسية 2023 /2024 بالنسبة للأساتذة فسيكون يوم الأحد 03 سبتمبر 2023.

موعد دخول العام المدرسي 2024 الجزائر

وبالنسبة لموعد الدخول للعام المدرسي 2024 في الجزائر للتلاميذ، وبحسب المعلن من طرف مجلس الوزراء، تم تحديد موعد بداية العام المدرسي الجديد 2023/ 2024 يوم الأربعاء 20 سبتمبر 2023.

بيان حول تاريخ استئناف العمل للموظفين الإداريين والتربويين للسنة الدراسية 2023-2024 pic.twitter.com/EuaGGVZP45 — Min. Éducation DZ وزارة التربية الوطنية (@EducAlgerie) August 22, 2023

موعد المدارس للطلاب والإداريين

وذكرت وزارة التربية والتعليم في دولة الجزائر أن الموعد المحدد لعودة جميع المعلمين هو يوم الأحد الموافق 3 سبتمبر، أما بالنسبة لعودة جميع التلاميذ والطلاب، هو يوم الأربعاء الموافق 20 سبتمبر.

موعد الدخول المدرسي 2024 الجزائر والإجازات

وأشارت الوزارة إلى أن موعد الدخول المدرسي 2024 الجزائر هو الأربعاء 20 سبتمبر، وبالنسبة للإجارات في يوم 1 يناير إجازة رسمية وهو رأس السنة الميلادية، وفي يوم 12 يناير هو إجازة رسمية وهو رأس السنة الأمازيغية، وفي يوم 8 أبريل وهو موعد عيد الفطر المبارك، وفي يوم 1 يونيو إجازة رسمية بمناسبة عيد العمال، وفي يوم 16 يونيو إجازة رسمية وقفة عيد الأضحى.