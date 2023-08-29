مستشار رئيس النيجر المعزول: نرفض مبادرة الجزائر بإجراء مرحلة انتقالية في البلاد

قال مستشار رئيس النيجر المعزول، الحسن انتنكار، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس محمد بازوم ليس معزولا، لكنه جرى اختطافه، رافضا مبادرة الجزائر التي تهدف إلى إجراء مرحلة انتقالية مدتها 6 أشهر في البلاد.

الأمل بحل دبلوماسي

أضاف «انتنكار» بحسب فضائية «العربية» الإخبارية، أنه لا يمكن القبول برئيس مدني آخر للنيجر غير بازوم، متابعا: «نحن ضد الخيار العسكري ونأمل بحل دبلوماسي للأزمة، كما نطالب بالإفراج عن بازوم».

تعليق من مكتب بازوم في فرنسا

أكد المستشار أن حالة الرئيس المعزول الصحية جيدة ومعنوياته مرتفعة، نافيا عزم بازوم تقديم استقالته، فيما ذكر مكتب رئيس النيجر المعزول في باريس، أن الرئيس بازوم هو الرئيس الشرعي والمنتخب ولن يستقيل من منصبه.