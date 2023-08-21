حرائق غابات الجزائر.. زيادة الخسائر ومحاولات إخماد مستمرة (فيديو)

تسارع السلطات الجزائرية الزمن في عمليات إخماد حرائق جديدة نشبت في عدة غابات بولايات من وسط وشرق البلاد، خلال الأيام الأخيرة، حيث أعلنت المديرية العامة للحماية المدنية الجزائرية مواصلة جهود إخماد النيران على مستوى عدد من الغابات، كاشفة نجاحها في السيطرة على حريقين بكل من ولايتي تيزي وزو وبجاية، مع عدم تسجيل أي خسائر بشرية.

20 وحدة جوية لمكافحة الحرائق في الجزائر

وشارك نحو 610 أفراد في جهود مكافحة حرائق الجزائر ومساعدة المتضررين بدعم من 20 وحدة جوية لمكافحة الحرائق، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

ومنذ بداية فصل الصيف الجاري، اندلعت عشرات الحرائق بمناطق مختلفة بالجزائر، كان أعنفها التي ضربت شمال شرق البلاد وتسببت في مقتل 34 شخصا، بينهم عشرة جنود، أواخر الشهر الماضي.

استمرار محاولات السيطرة على حرائق غابات الجزائر

وتستمر محاولات السيطرة على حرائق بغابات الإسماعيلية وبني خدي والزبيرية بولاية المدية، حيث أعلنت المديرية في ولايتي خنشلة وبوعريرج على صفحتها الرسمية على فيسبوك، عن استمرار عمليات الإخماد في غابات ماراون وشيكو.

وأعلنت السلطات الجزائرية في وقت سابق، شروعها في الاعتماد، بداية من العام المقبل، على الأقمار الصناعية في مكافحة حرائق الغابات التي تشهدها البلاد كل صيف مع ارتفاع موجات الحرارة، حيث يجرى في الوقت الحالي التنسيق بين وزارة الزراعة والوكالة الفضائية الجزائرية لتعزيز التعاون في مجال مكافحة الحرائق، وذلك بالاعتماد على صور الأقمار الصناعية في اكتشاف حرائق الغابات ومراقبتها.