روسيا تتصدى لهجمات أوكرانية على مطار بسكوف وإلغاء جميع الرحلات

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، قبل قليل، أن الدفاعات الجوية تصدت لعدة هجمات أوكرانية بطائرات بدون طيار استهدفت مطار بسكوف، شمال غرب البلاد، اليوم الأربعاء، وأعلن حاكم مقاطعة بسكوف الروسية، ميخائيل فيديرنيكوف، إنه جرى صد هجوم الكبير بطائرات مسيرة على مطار بسكوف، دون وجود ضحايا أو إصابات، فيما يجري تحديد حجم الدمار.

روسيا تتصدى لهجمات أوكرانيا على مطار بسكوف

وأكد «فيديرنيكوف» أنه تقرر وقف جميع الرحلات الجوية في مطار بسكوف لحين تفقد طبيعة حجم الدمار الذي تعرض له مدرج الطائرات، جراء الهجوم التي شنته أوكرانيا.

وبحسب شبكة «بي بي سي» البريطانية، أكدت وزارة الطوارئ فى مدينة بسكوف، أن رجال الإطفاء تمكنوا من السيطرة على الحريق الذي نشب في مطار بسكوف، مع تضرر عدد من طائرات النقل العسكرية الروسية.

إسقاط 8 مسيرات فوق 5 مقاطعات روسية

وأضافت وزارة الدفاع الروسية أنه جري إحباط محاولات نظام القوات الأوكرانية بتنفيذ هجمات بالمسيرات على أراضي روسيا، وتحديداً في مطار بسكوف، حيث أسقطت الدفاعات الجوية الروسية ما يقرب من 8 مسيرات أوكرانية فوق 5 مقاطعات روسية.

وقال مسؤولون اليوم الأربعاء إن مطار بسكوف الموجود بالقرب من الحدود مع إستونيا ولاتفيا استهدف بطائرات بدون طيار في هجوم نادر خلال الليل، مؤكدين إصابة طائرة عسكرية واحدة على الأقل بأضرار.

وتعرضت أربع طائرات على الأقل من طراز Il-76 لأضرار في هجوم بطائرة بدون طيار على مطار بسكوف شمال غرب روسيا.

ونشر فيديرنيكوف مقطع فيديو يظهر ما يبدو أنه عمود كبير من الدخان يتصاعد من خلف المباني فيما يشبه منطقة سكنية.